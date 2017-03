Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,488 EUR -0,49% (06.03.2017, 11:29)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (06.03.2017/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und der dänische Mobilitätsdienstleister CLEVER haben im Februar ihr Konzept vorgestellt, ein Netz an ultraschnellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge entlang der wichtigsten Verkehrsachsen in Europa aufzubauen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nun folgen die nächsten Schritte. E.ON und CLEVER teilen mit, dass sie eine Partnerschaft mit der norwegischen Tankstellenkette YX eingegangen sind, um zunächst 20 Standorte mit ultraschnellen Ladestationen auszurüsten.Durch die Kooperation mit einer der größten norwegischen Tankstellenketten sichern sich E.ON und CLEVER einige der besten Standorte in Norwegen. Die YX-Tankstellen befinden sich entlang der wichtigsten Verkehrsadern. Die beiden Partner planen, die größten Städte Norwegens von Oslo über Kristiansand, Stavanger, Bergen bis nach Trondheim miteinander zu verbinden. Außerdem schließt das Lade-Netzwerk Norwegen an das übrige Skandinavien und damit Europa an. Der Aufbau der ultraschnellen Ladestationen wird von 2018 bis 2020 erfolgen.Das YX-Netz umfasst mehr als 200 Tankstellen in Norwegen, von denen zunächst 20 Standorte mit ultraschnellen Ladestationen mit einer Leistung von 150 Kilowatt (kW) und modularer Erweiterungsoption auf 350 kW im Rahmen der technischen Weiterentwicklung ausgestattet werden. Gleichzeitig machten E.ON und CLEVER deutlich, dass sie für weitere Partner wie etwa Finanzinvestoren, Standorteigentümer oder die Automobilindustrie offen sind.In Norwegen entfällt ein Drittel der Treibhausgasemissionen auf den Transportsektor. Durch eine Reihe politisch gestützter Anreizprogramme, mit denen der Wechsel zu Elektrofahrzeugen unterstützt wird, ist Norwegen mit mehr als 100.000 zugelassenen Elektrofahrzeugen zum führenden Land für Elektromobilität in Europa geworden.