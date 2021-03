Börsenplätze E.ON-Aktie:



9,084 EUR +2,92% (23.03.2021)



DE000ENAG999



ENAG99



EOAN



ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld könne sich die E.ON-Aktie gegen den Trend stemmen und im frühen Handel zulegen. Der Versorger setze seine Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage damit fort und löse sich weiter von den Tiefs von Anfang März. Verantwortlich dafür seien starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick.Ausgehend von den positiven Entwicklungen bei der Integration von innogy, in der Kernenergie und in Großbritannien erwarte E.ON 2021 ein bereinigtes EBIT zwischen 3,8 und 4,0 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro.Im abgelaufenen Jahr habe der Konzern seine im Sommer angepassten Ziele erreicht. Die Corona-Krise hinterlasse im Ergebnis keine bleibenden Spuren, habe E.ON am Mittwoch mitgeteilt. Weil der Konzern rechtzeitig Maßnahmen ergriffen habe, habe man die Auswirkungen eingrenzen können. Das bereinigte EBIT sei 2020 auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen. Im Vorjahr seien es auf Pro-Forma-Basis noch 3,2 Milliarden Euro gewesen. Der Konzernüberschuss habe im abgelaufenen Jahr bei 1,6 Milliarden Euro gelegen. Der Vorjahreswert habe auf Pro-Forma-Basis bei 1,5 Milliarden Euro gestanden.Mit den starken Zahlen im Rücken helle sich das Chartbild bei E.ON langsam auf. Große Kurssprünge seien angesichts des Geschäftsmodells zwar nicht zu erwarten. Gerade konservative Anleger und Dividendenjäger kämen aber durchaus auf ihre Kosten. Der Stopp liegt unverändert bei 7,00 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link