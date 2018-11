XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,181 EUR -0,37% (21.11.2018, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,172 EUR -0,71% (21.11.2018, 16:40)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (21.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) dabei zu bleiben.Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln sei die Lage bei der E.ON-Aktie aktuell sehr freundlich. Defensive Aktien seien wieder gefragt. Doch auch in der Energiebranche stünden große Veränderungen bevor. Doch der Konzern sei dafür gut gerüstet. Mit dem Fokus auf Kundendienstleistungen möchte er von der Digitalisierung profitieren.Es gebe viele Maßnahmen, die der Versorger ergreife: Es gebe einen Chatbot zur automatischen Kundenberatung, die "SolarCloud" zur Speicherung und Wiederverwendung des selbst erzeugten Stroms oder personalisierte Energiespartipps durch intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter. Die Kunden sollten künftig im Mittelpunkt stehen und spüren, dass die Digitalisierung der Energiewelt das Leben einfacher und gleichzeitig günstiger machen könne.Für E.ON sei es wichtig, sich schon jetzt frühzeitig darauf einzustellen. Nach Abschluss des innogy-Deals würden die Kundendienstleistungen neben dem Netzgeschäft das zweite große Standbein des Konzerns bleiben. Während die staatlich garantierten Renditen im Netzgeschäft langsam zurückgehen würden, liege im Kundenbereich viel Potenzial. Die Herausforderungen durch intelligente Netze, Smart Meter oder Elektromobilität könnten zugleich eine Chance sein - und E.ON wolle sie ergreifen.Die E.ON-Aktie zählt im volatilen Marktumfeld der letzten Woche zu den Top-Performern im DAX - Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stoppkurs liege bei 7,80 Euro. (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: