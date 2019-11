XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (28.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Mega-Deal zwischen E.ON und RWE und die damit einhergehende Zerteilung von innogy verändere die deutsche Energiewelt. Die ehemalige RWE-Tochter innogy verschwinde komplett von der Landkarte - noch sei es aber nicht so weit. Am Donnerstag habe der Konzern Zahlen vermeldet und die Prognose deutlich nach unten korrigieren müssen.In den ersten neun Monaten sei das bereinigte EBIT um 27,1 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro gesunken, das bereinigte Nettoergebnis sei um 53,7 Prozent auf 212 Millionen Euro zurückgegangen. Für das Gesamtjahr rechne innogy jetzt mit einem bereinigten EBIT von rund 1,6 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von rund 400 Millionen Euro. Bislang seien 2,2 Milliarden Euro respektive 800 Millionen Euro angepeilt worden.E.ON-Anleger sollten deshalb aber nicht in Panik verfallen. Die Prognosesenkung der Tochter gehe lediglich auf strukturelle Effekte durch die Übernahme zurück. Da die Erneuerbaren Energien und die Kelag-Beteiligung an E.ON übergehen würden, würden sie nun genau wie das verbleibende Geschäft in Tschechien als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen. Damit würden sie nicht mehr in die entsprechenden Konzernzahlen mit einfließen.Konservative Anleger bleiben an Bord und freuen sich über die hohen Dividenden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: