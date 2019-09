XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,596 EUR +0,88% (05.09.2019, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,598 EUR +0,88% (05.09.2019, 12:29)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (05.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Noch im September würden E.ON und RWE den milliardenschweren innogy-Deal abschließen wollen. Dieser verändere die deutsche Energiebranche und auch die Börsenlandschaft. Denn E.ON habe nun bekannt gegeben, wie nach der Fusion vorgegangen werden solle. innogy werde nur rund drei Jahre nach dem Börsengang wieder vom Parkett verschwinden.Am Mittwoch habe E.ON mitgeteilt, dass nach der Fusion eine Verschmelzung mit Innogy angestrebt werde. Liege die Genehmigung durch die Wettbewerbshüter für den Deal vor, wolle E.ON innogy "möglichst rasch" integrieren. Durch das 76,8-prozentige RWE-Paket, den im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten Anteilen und weiteren über die Börse erworbenen innogy-Aktien komme E.ON nach Abschluss des Deals auf eine Beteiligung von über 90 Prozent.Dies ermögliche den Ausschluss der verbliebenen Aktionäre gegen eine angemessene Barabfindung durch einen Squeeze-out. Dazu solle ein Verschmelzungsvertrag mit innogy unterzeichnet werden.Die Anzeichen würden sich verdichten, dass der Milliardendeal genehmigt werde. E.ON befinde sich damit auf der Zielgeraden, stehe aber vor der Herausforderung, das schwächelnde britische Vertriebsgeschäft von innogy zu integrieren. Die Aktie habe sich zuletzt etwas erholt, sei aber noch weit von den Jahreshoch über 10,00 Euro entfernt. Favorit in der Branche bleibt derzeit RWE, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: