Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit der Übernahme der ehemaligen RWE-Tochter innogy habe E.ON die deutsche Energiebranche im vergangenen Jahr durcheinandergewirbelt. Noch sei innogy an den Börsen aber handelbar. Am Donnerstag sei nun die Höhe der Barabfindung für den Squeeze-out der verbleibenden Aktionäre bekannt geworden.Aktuell halte E.ON nach eigenen Angaben 90 Prozent an innogy. Für den Squeeze-out bekämen die Minderheitsaktionäre nun 42,82 Euro je innogy-Aktie. Ein sachverständiger Prüfer habe bestätigt, dass die Abfindung, die dem volumengewichteten Durchschnittskurs der drei Monate vor der Bekanntmachung der Absicht des Ausschlusses der Minderheitsaktionäre am 4. September 2019 entspreche, angemessen sei.Die Abfindung liege damit deutlich über dem ursprünglichen Übernahmeangebot. 40 Euro habe E.ON geboten, dabei seien allerdings auch die Dividenden für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 mit einberechnet gewesen.Die innogy-Aktie notiere auch nach Bekanntwerden der Abfindung über dem gebotenen Preis. Wer noch investiert sei, sollte nun aber über die Börse verkaufen. Um mehr herauszuholen, wäre wohl ein langwieriges Spruchverfahren vonnöten. "Der Aktionär" meine: Das lohne sich nicht mehr, das Geld könne im starken Marktumfeld besser angelegt werden.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link