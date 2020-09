Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,28 EUR +2,39% (03.09.2020, 15:36)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (03.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





fKulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie sei am Donnerstag angetrieben von einem positiven Analystenkommentar zu den größten DAX-Gewinnern aufgestiegen. Sie habe damit ein Mehrwochenhoch erreicht. Seit Ende Juli sei die E.ON-Aktie um die 10-Euro-Marke gependelt, nun könnte sie sich nach oben befreien."Der Aktionär" bleibe für E.ON langfristig optimistisch. Charttechnisch helle sich das Sentiment ebenfalls weiter auf. Gelinge es dem Kurs, den nächsten Widerstand im Bereich des Juli-Hochs bei 10,81 Euro zu überwinden, rücke auch das 52-Wochen-Hoch bei 11,56 Euro in greifbarer Nähe. Die E.ON-Aktie sei daher ein Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,275 EUR +1,99% (03.09.2020, 15:0212)