Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,68 EUR -0,82% (04.10.2018, 15:24)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (04.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Versorgertitel habe sich in den zurückliegenden Wochen eher durchwachsen entwickelt. Hedgefonds-Manager Aaron Stern von Fir Tree glaube jedoch, dass die E.ON-Aktie bald Fahrt aufnehmen werde. Durch den Deal mit RWE zum Erwerb von Innogy habe E.ON nun viel Potenzial. Stern habe E.ON bei Worldwide Exchange auf CNBC als extrem attraktiv bezeichnet.Langfristig bleibe der DAX-Titel interessant. Mit der neuen Position als Energiedienstleister und dem Fokus auf Stromnetze und Kundenleistungen erfinde sich der Energiekonzern neu. Die E.ON-Aktie biete viel Sicherheit und hohe Dividenden bei geringem Risiko.Engagierte Anleger sollten bei der E.ON-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Dynamischer wirke aktuell aber der Konkurrent RWE. (Analyse vom 04.10.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,668 EUR -0,99% (04.10.2018, 15:09)