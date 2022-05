Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Essener Versorger habe am Mittwoch Zahlen gemeldet. Diese seien etwa im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, auch die Prognose sei bestätigt worden. Im frühen Handel gebe es für die E.ON-Aktie entsprechend kaum Impulse. Entscheidend bleibe hier, ob die wichtige 10-Euro-Marke wieder zurückerobert werden könne.E.ON sei wie erwartet mit einem Ergebnisrückgang ins neue Jahr gestartet. Das deutsche Netzgeschäft habe zwar zulegen können, dies sei aber durch negative Effekte in anderen Ländern kompensiert worden. Unter anderem habe es in den ersten drei Monate Belastungen durch höhere Beschaffungskosten gegeben, die erst nach dem ersten Quartal an die Kunden weitergegeben werden könnten, wie der Konzern mitgeteilt habe.Die Zahlen würden kaum Überraschungen liefern. Nach wie vor bewege sich die E.ON-Aktie im Bereich der 10-Euro-Marke. Eine nachhaltige Rückeroberung wäre aus charttechnischer Sicht wichtig. Konservative Anleger sollten vorerst weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: