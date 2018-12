ISIN E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.12.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) charttechnisch unter die Lupe.Für den DAX stehe im bisherigen Verlauf des 4. Quartals ein zweistelliges Kursminus zu Buche. Damit würden die letzten drei Monate 2018 zu den schlechtesten Schlussquartalen überhaupt zählen. In diesem Umfeld steche E.ON als einer der wenigen Kursgewinner seit dem 1. Oktober heraus. Im Vergleich zur Gesamtheit der deutschen Standardwerte baue der Versorger also relative Stärke auf. Aus charttechnischer Sicht gelinge dies im Bereich der 200-Wochen-Linie sowie der kürzerfristigen Glättung der letzten 38 Wochen (akt. bei 8,62/9,10 EUR), mit dem sich das Papier während des gesamten Jahres 2018 auseinandergesetzt habe. Gleichzeitig bilde sich ein klassisches Dreiecksmuster aus, dessen Begrenzungen aktuell bei 8,23 EUR bzw. 9,44 EUR verlaufen würden. Eine Auflösung dieser Konsolidierungsformation signalisiere, dass die E.ON-Aktie die angeführten Durchschnittslinien endgültig hinter sich gelassen habe. Lohn der Mühen wären wieder zweistellige Notierungen und perspektivisch sogar ein Anlauf auf das Hoch vom November 2017 bei 10,81 EUR. Als Absicherung könnten Anleger im Ausbruchsfall die o. g. 200-WochenLinie heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,22 EUR +1,41% (13.12.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,129 EUR -0,71% (14.12.2018, 08:49)