Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,559 EUR +0,09% (24.10.2018, 14:37)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (24.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld habe sich das Papier des Düsseldorfer Versorgers zuletzt gut gehalten. Für den Ausbruch über den Widerstand bei 8,70 Euro hätten aber zuletzt die Impulse gefehlt. Nun gebe es allerdings gute Nachrichten. Eine neue Kaufempfehlung von Goldman Sachs könnte für den benötigten Schwung sorgen.Das Bild bei E.ON habe sich weiterhin nicht geändert. Die E.ON-Aktie bewege sich nach wie vor knapp unterhalb des wichtigen Widerstands bei 8,70 Euro. Gelinge der Ausbruch, werde der Düsseldorfer Energiekonzern für Neueinsteiger wieder interessant. Wer investiert sei, beachte unverändert den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,561 EUR +0,72% (24.10.2018, 14:23)