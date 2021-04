Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,912 EUR -1,06% (13.04.2021, 15:38)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,911 EUR -1,21% (13.04.2021, 15:25)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (13.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Defensive Titel seien am Dienstag an der Börse nicht gefragt. Die Versorger E.ON und RWE sowie die Deutsche Telekom würden das DAX-Ende zieren. Doch gerade bei E.ON sei eine Verschnaufpause nach dem jüngsten Aufwärtstrend durchaus zu begrüßen. Seitens der Analysten gebe es derweil erneut Rückenwind.So habe Berenberg das Kursziel für die E.ON-Aktie von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und das Rating auf "buy" belassen. Der Konzern sei eine treibende Kraft der Energiewende, so Analyst Andrew Fisher. Die Aktien seien deshalb unterbewertet - zumal E.ON beim Abbau der Verschuldung gut vorankomme.Die niedrigeren Nettoschulden nehme auch Wanda Serwinowska von der Credit Suisse zum Anlass, das Kursziel von 10,30 auf 11,00 Euro zu erhöhen. Hinzu komme die gestiegene Branchenbewertung. E.ON sei für die Expertin weiter einer der "Top-Picks" und könnte von steigenden Investitionen in Stromnetze profitieren, bei denen Deutschland eine treibende Kraft in Europa sei. Das Rating laute entsprechend weiterhin "outperform".Weiterhin gilt: Für konservative Anleger und Dividendenjäger ist die E.ON-Aktie interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link