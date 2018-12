XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (18.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).innogy, das zentrale Element der E.ON-RWE-Vereinbarung, habe wegen des Scheiterns des Gründens eines britischen Vertriebs-Gemeinschaftsunternehmens mit SSE, den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt (u.a. bereinigtes EBIT: rund 2,60 (bisher: rund 2,70; Gj. 2018: 2,82) Mrd. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: über 1.000 (bisher: über 1.100; Gj. 2017: 1.224) Mio. Euro). Ferner hätte den Angaben von innogy zufolge die Wiedereinbeziehung der britischen Vertriebsaktivitäten einen negativen Effekt auf das bereinigte EBIT von rund 250 Mio. Euro im kommenden Geschäftsjahr.Negativ sei die gestrige innogy-Ankündigung für E.ON unter mehreren Aspekten zu werten. E.ON habe für 86% der innogy-Aktien einen festen Kaufpreis vereinbart. Die Guidance-Senkung von innogy betreffe einen der Bereiche, den E.ON behalten möchte. Ferner seien Unsicherheiten entstanden, weil es in Großbritannien kartellrechtliche Probleme geben könnte, da E.ON dort selbst eine Vertriebstochter habe.Bei der erfolgreichen Gründung des innogy-SEE-Joint Venture hätte E.ON nur eine Minderheitsbeteiligung an den britischen Vertriebsaktivitäten von innogy-SEE gehalten (nun: zweite Tochtergesellschaft). E.ON verfüg jetzt über gute Argumente, die innogy-Minderheitsaktionäre (14%) im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags bzw. über eine Verschmelzung niedriger abzufinden, als im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Übernahmeangebots bzw. im Rahmen der Vereinbarung mit RWE festgelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: