Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (06.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) von 9,80 Euro auf 9,30 Euro.Der Konzern habe ankündigt, dass innogy zügig integriert und die innogy-Minderheitsaktionäre ausgeschlossen werden sollten. Dies interpretiere Diermeier dahingehend, dass E.ON von der EU-Kommission (Entscheidung bis 20.09.2019) Indikationen erhalten habe, dass die Übernahme von innogy (unter Auflagen) genehmigt werde. E.ON habe sich Zugriff auf 90% des innogy-Aktienkapitals gesichert (knapp 76,8% durch Vereinbarung mit RWE; gut 9,4% durch freiwilliges, öffentliches Übernahmeangebot; knapp 3,8% durch Zukäufe am Markt), womit die notwendige Voraussetzung für einen sog. umwandlungsrechtlichen Squeeze-Out erfüllt sei. Die Höhe der Barabfindung werde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermitteln.Für E.ON würde nach den Berechnungen des Analysten die Zwangsabfindung der innogy-Minderheitsaktionäre (je innogy-Aktie: 36 Euro (sein Kursziel für die innogy-Aktie auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells) bis 43 Euro (innogy-Dreimonatsdurchschnittskurs vor dem 04.09.2019)) einen Mittelabfluss von 2,0 bis 2,4 Mrd. Euro bedeuten. Da nach Erachten des Analysten die Umsetzung der umfangreichen Vereinbarungen mit RWE (dabei zentrales Element innogy) durch die jüngsten Entwicklungen sehr wahrscheinlich geworden sei, berücksichtige er nun in seinem Discounted-Cashflow-Modell für die E.ON-Aktie diese Transaktionen (inkl. Kapitalerhöhung (neue Aktien würden vollständig an RWE gehen, kein Mittelzufluss hierdurch für E.ON), Mittelabfluss durch freiwilliges, öffentliches Übernahmeangebot an die innogy-Aktionäre, Mittelabfluss durch Zwangsabfindung der innogy-Aktionäre).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die E.ON-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 06.09.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,511 EUR -0,15% (06.09.2019, 11:16)