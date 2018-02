XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,634 EUR -0,58% (26.02.2018, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,653 EUR -0,69% (26.02.2018, 14:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.02.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft auch in dieser Woche die Beschäftigten des E.ON Konzerns (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) zu Warnstreiks auf. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der vergangenen Woche haben sich E.ON-Beschäftigte bereits in Bayern, Hamburg und Niedersachsen/Bremen an Warnstreiks und Aktionen beteiligt. Am morgigen Dienstag, 27. Februar 2018, kommen Beschäftigte aus Brokdorf, Hamburg und ganz Niedersachsen und Bremen nach Hannover und werden dort ab 9 Uhr am Standort der Hauptverwaltung PreussenElektra GmbH streiken.Hintergrund ist das unzureichende Arbeitgeberangebot in den laufenden Tarifverhandlungen. ver.di fordert sechs Prozent mehr Geld für die Tarifbeschäftigten sowie eine Erhöhung der Auszubildendenvergütung um 175 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie eine unbefristete Übernahme für Auszubildende. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Januar 2018 lediglich Entgelterhöhungen von 2,1 Prozent bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten."Dieses sogenannte Angebot ist unzumutbar. Beschäftigte und Auszubildende werden einen Reallohnverlust nicht akzeptieren", sagte der zuständige ver.di-Bundestarifsekretär, Stefan Najda. "Wenn die Arbeitgebervertreter ihre Haltung nicht verändern, provozieren sie das Scheitern der Verhandlungen. Die Beschäftigten haben ein Recht, an der Wirtschaftsentwicklung und der steigenden Produktivität des E.ON-Konzerns teilzuhaben", so Najda.Die Verhandlung wird am 27. Februar 2018 in Hannover fortgesetzt. Sie wird von Aktionen am Verhandlungsort begleitet.Börsenplätze E.ON-Aktie: