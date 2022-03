Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (02.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Während in der Ukraine Krieg herrsche, würden sowohl die Kurse von Aktien mit Bezug zu Öl als auch alternativen Energien steigen. Daher überrasche es, dass die E.ON-Aktie heute mit minus sieben Prozent im DAX ganz klar der Tagesverlierer sei. Ein Analysten-Kommentar deute an, wo aus Anlegersicht das Problem liegen könnte.Die Gaspreise in Europa würden auf Rekordniveaus schießen. E.ON könnte angesichts des wettbewerbsintensiven Marktes, in dem der Energiekonzern tätig sei, "Schwierigkeiten haben", diese Anstiege an seine Kunden weiterzureichen. Das schreibe ein Analyst von Morningstar. Gas mache demnach etwa 20 Prozent vom Umsatz bei E.ON aus.E.ON fördere kein Gas, sondern importiere es und verkaufe es an seine Kunden weiter. Daher könnte die aktuelle Preisexplosion für das Unternehmen unter Umständen kein Vorteil sein, sondern zum Problem werden. Klarheit könnte der 16. März bringen. Dann veröffentliche E.ON seine Zahlen.