Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.02.2022/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON: Steile Aufwärtsbewegung - ChartanalyseDie E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) befindet sich seit März 2021 nach einem Tief bei 8,27 EUR in einer steilen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 1. Februar auf ein Hoch bei 12,54 EUR geführt. Bereits seit 21. Dezember pendle der Wert um eine obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit November 2016. Dieses Pendeln habe die Aktie inzwischen mehrfach auf die Unterstützung bei 11,65 EUR zurückgeführt. Die ersten außerbörslichen Taxen würden auf eine Eröffnung unterhalb dieser Marke hindeuten.Daher könnte die Bewegung seit Mitte Dezember zu einer Topformation werden. Ein stabiler Rückfall unter 11,65 EUR wäre ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 10,82 oder sogar 10,52 EUR hindeuten würde. Sollte die Aktie aber doch noch über 12,54 EUR ausbrechen, dann ergäbe sich ein starkes Kaufsignal. Ein erstes Ziel läge dann bei 15,37 EUR. (Analyse vom 24.02.2022)Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:11,648 EUR -2,28% (24.02.2022, 09:22)