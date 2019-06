Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Versorgers habe sich in den vergangenen fünf Handelstagen außerordentlich gut entwickelt. Fünf weiße Kerzen in Folge würden ein starkes Kaufinteresse seitens der Anleger signalisieren. Vor allem werde die E.ON-Aktie jetzt aus charttechnischer Sicht interessant. Mit einem neuen Kaufsignal im Rücken könnte die E.ON-Aktie bald das Jahreshoch in Angriff nehmen.Am 22. März habe die E.ON-Aktie bei 10,144 Euro das vorläufige Jahreshoch markiert. Sollte diese Hürde genommen werden, dürften weitere trading-orientierte Anleger auf den Zug aufspringen. Das Kursziel anschließend laute auf 10,68 Euro, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,885 EUR +1,33% (07.06.2019, 12:07)