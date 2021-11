Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (02.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld setze auch die E.ON-Aktie ihre Aufwärtsbewegung am Dienstag weiter fort. Seit dem Zwischentief im Oktober habe das Papier des deutschen Versorgers damit bereits wieder rund 10% zugelegt. Für weiteren Schwung könnten nun die Zahlen am kommenden Mittwoch, 10. November, sorgen.Nach dem rasanten Kursanstieg zuletzt notiere die E.ON-Aktie derzeit nur noch knapp unterhalb des 52-Wochen-Hochs aus dem August bei 11,43 Euro. Höher habe der DAX-Titel letztmals vor dem Ausbruch der Corona-Krise notiert, als die E.ON-Aktie im Februar bei 11,56 Euro gestanden sei. Dieser Wert sei gleichzeitig auch ein Mehrjahreshoch, seit dem massiven Abverkauf 2015 habe die E.ON-Aktie nicht mehr in diesen Kursbereich vordringen können.Die Geschäfte bei E.ON dürften in den ersten neun Monaten des Jahres gut gelaufen sein. Starke Zahlen schienen möglich. Dann dürfte auch die E.ON-Aktie ihren positiven Trend fortsetzen. Konservative Anleger sollten ihre Gewinne bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,4%) laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie: