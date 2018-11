XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,845 EUR +1,96% (14.11.2018, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,872 EUR +1,88% (14.11.2018, 10:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Neueinsteiger bei der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) zugreifen.Der Versorger habe am Mittwoch starke Q3-Zahlen präsentiert. Bei der Prognose zeige er sich jetzt etwas optimistischer. An der Börse komme das gut an. Im frühen Handel steige die Aktie nach der wochenlangen Seitwärtsbewegung über den massiven Widerstand bei 8,70 Euro.Während es bei vielen Wettbewerbern im Sommer schlechter gelaufen sei, habe E.ON gute Geschäfte gemacht. Zwar sei der Umsatz in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahr von 28 auf 24,3 Mrd. Euro zurückgegangen. Dafür sei der bereinigte Überschuss um 25% auf 1,2 Mrd. Euro gesteigert worden, das bereinigte EBIT sei um 11% auf 2,4 Mrd. Euro gestiegen. Dabei habe sich der Start neuer Windparks positiv ausgewirkt. Zudem habe E.ON in Deutschland mehr Kunden gewonnen und im schwierigen britischen Markt das Ergebnis stabil halten können.Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern ein bereinigtes EBIT im Bereich von 2,8 bis 3,0 Mrd. Euro. Beim Überschuss peile er 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro an. "Für beide Ergebnisgrößen erwartet E.ON nun einen Wert in der oberen Hälfte der jeweiligen Bandbreite", so das Management.Auch Neueinsteiger können bei der E.ON-Aktie zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: