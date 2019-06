Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.

Im freundlichen Marktumfeld gehöre die E.ON-Aktie zu den schwächsten Werten im DAX. Nach dem deutlichen Kursanstieg in der vergangenen Woche sei dieses Durchschnaufen allerdings durchaus gesund. Von einem nachhaltigen Befreiungsschlag lasse sich aber noch nicht reden. Dazu müsse erst noch das Jahreshoch bei 10,14 Euro überwunden werden.

"Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass der innogy-Deal genehmigt werde. E.ON sei dann mit dem Fokus auf Netze und Kundendienstleistungen gut gerüstet für die neue Energiewelt. Für konservative Anleger sei die E.ON-Aktie weiter ein Kauf. Gelinge der charttechnische Ausbruch, seien auch schnelle Kursgewinne möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2019)