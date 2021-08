3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,23 EUR -0,04% (20.08.2021, 08:41)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,272 EUR +0,66% (19.08.2021, 17:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (20.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) weiterhin zu kaufen.Die Energienachfrage habe sich nach dem ersten Pandemieschock wieder erholt, was kurzfristig auch den volumensabhängigen Erträgen helfe. Langfristig seien die Regulierungssysteme sowieso darauf ausgerichtet, solche Schocks in den Folgejahren auszugleichen. Dieses Jahr sei auch die Heizperiode länger gewesen, was vor allem der Gasnachfrage geholfen habe.Die deutsche Regulierungsbehörde BNetzA habe aufgrund des allgemeinen Renditerückgangs einen Eigenkapitalertrag von nur 5,59% für die nächste Stromregulierungsperiode von 2024 bis 2028 vorgeschlagen, während derzeit noch 6,91% veranschlagt würden. Damit würde das Entgelt für Neuinvestitionen stark sinken. Nicht nur E.ON laufe gegen diesen ungewöhnlich niedrigen Vorschlag Sturm; so wären auch viele kommunale Versorger betroffen. Eine endgültige Entscheidung werde für Oktober 2021 erwartet.Die Unwetterkatastrophen in Deutschland hätten große Schäden im Versorgungsgebiet von E.ON angerichtet, was im Q3 zu Kosten im hohen zweistelligen Euromillionenbereich führen sollte.Im Juni seien die Ausgleichszahlungen für die Betreiber deutscher Atomkraftwerke endgültig beschlossen worden. Ein guter Teil sei bereits verbucht worden.Die Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft sei derzeit sehr positiv, und das nicht nur wegen geringerer Pandemieeffekte. Netz- und Kundenlösungsergebnisse seien in H1 21 stark angestiegen. Die Neustrukturierung des UK-Geschäfts zeige sich besonders erfreulich, hier sei das Ergebnisziel für das Gesamtjahr bereits im ersten Halbjahr überschritten worden, aber auch das Deutschlandgeschäft habe sich stark gezeigt.E.ON habe sich nach dem Anlagentausch mit RWE zu einem regulierten Versorger mit modernem Endkundengeschäft gemausert. Das Erzeugungsgeschäft sei bestenfalls ein Nebenschauplatz und solle weiter an Bedeutung verlieren. Als Verteilnetzbetreiber habe E.ON nicht nur ein risikoärmeres Profil als vorher, die Verteilnetze würden auch das Rückgrat der Energiewende darstellen, denn Solar- oder Windkraftanlagen würden an diese angeschlossen und nicht an die Hochspannungsleitungen. Damit müsse E.ON stärker wachsen als bisher veranschlagt.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, errechnen mithilfe der Bewertungskennzahlen von regulierten europäischen Vergleichsunternehmen und Konsens-Schätzungen ein Kursziel von EUR 12,50 (zuvor EUR 10,98) und bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die E.ON-Aktie. (Analyse vom 19.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen