Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,636 EUR +3,73% (14.03.2022, 16:38)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,612 EUR +3,27% (14.03.2022, 16:23)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (14.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Noch in der vergangenen Woche habe die E.ON-Aktie erstmals seit Juli 2021 im einstelligen Bereich notiert. Im freundlichen Marktumfeld hätten die Papiere des Versorgers inzwischen aber die 10-Euro-Marke wieder überwunden. Rückenwind verleihe eine optimistische Studie von Berenberg.Analyst Andrew Fisher habe das Kursziel zwar leicht von 13,20 auf 13,00 Euro gesenkt. Die Einstufung laute aber immer noch "buy". Auf dem aktuellen Niveau spreche er der Aktie damit ein Potenzial von mehr als 20 Prozent zu.Besonders entscheidend: Die Risiken durch den Ukraine-Krieg halte er für handhabbar. E.ON sichere die Energiepreise ab, so Fisher. Zudem habe der Konzern keine langfristigen Beschaffungsverträge mit Erdgasproduzenten.Konservative Anleger können bei der Dividendenperle an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link