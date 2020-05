Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,055 EUR +0,87% (28.05.2020, 22:26)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (29.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Auf der Hauptversammlung habe sich der Versorger sehr optimistisch geäußert. Konzernchef Johannes Teyssen habe den Umbau dabei als strategisch abgeschlossen bezeichnet. Die Stimmung werde auch durch die jüngst eingereichte Klage mehrerer Wettbewerber nicht getrübt. "Wir messen diesen Klagen, wenn überhaupt, äußerst geringe Erfolgsaussichten zu", habe Teyssen auf der Hauptversammlung gesorgt. Die Klage richte sich gegen die Freigabe der EU für den Verkauf der erneuerbaren Energien von E.ON an RWE, habe Teyssen gesagt, der fest mit weiteren Klagen rechne. Bei der vollständigen Integration von innogy wolle er sich deshalb allerdings nicht aufhalten lassen.Die Wettbewerber würden das naturgemäß anders als E.ON sehen. Die Kanzlei Becker Büttner Held, die acht der elf Kläger vertrete, habe dem "Aktionär" bestätigt, dass die Klagen bereits eingereicht worden sei. Ihr Standpunkt sei klar: E.ON und RWE bekämen durch die innogy-Transaktion zu viel Marktmacht, was den Wettbewerb beeinträchtige.Die Erfolgsaussichten der Klage dürften in der Tat nicht sonderlich hoch sein. Die neue rechtliche Unsicherheit sei aber für E.ON und RWE dennoch nicht erfreulich. Da eine Rückabwicklung des Deals allerdings sehr unwahrscheinlich sei, könnten Anleger weiter ruhig schlafen und bei beiden Versorger-Aktien an Bord bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,10 EUR +1,22% (28.05.2020, 17:35)