Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,145 EUR -0,60% (22.08.2019, 11:18)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (22.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die deutsche Energiebranche stehe vor einer einschneidenden Veränderung. Der Mega-Deal zwischen E.ON und RWE zur Aufteilung der Noch-RWE-Tochter innogy biege auf die Zielgeraden ein. Gebe die EU-Kommission grünes Licht für die Transaktion, könnte der umstrittene Zusammenschluss bald abgeschlossen werden.Eine Genehmigung des Deals unter Auflagen bleibe wahrscheinlich. An der Börse sei das Votum aber zuletzt eindeutig. RWE sei der Gewinner des Zusammenschlusses. Die RWE-Aktie notiere auf einem Mehrjahreshoch und bleibe ein Kauf. Die E.ON-Aktie sei aufgrund der Risiken in Großbritannien dagegen nur eine Halteempfehlung mit Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)