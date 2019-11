Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (29.11.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Die Q3-Zahlen seien stark durch die Transaktionen mit RWE gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es hätten sich operativ erste Erfolge der Restrukturierung des britischen Vertriebsgeschäfts von E.ON. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 sei in Reaktion auf die Transaktionen mit RWE angepasst worden. Die neue Guidance bewege sich Rahmen seiner Erwartungen, so Diermeier. Die Dividendenindikation für 2019 sei erneut bestätigt worden. E.ON habe nun auch eine scharfe Restrukturierung des britischen Vertriebsgeschäfts von innogy (npower) angekündigt. Die Dividenderendite bei E.ON sei attraktiv.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die E.ON-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 9,70 Euro bekräftigt. (Analyse vom 29.11.2019)