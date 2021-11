Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,64 EUR +0,04% (24.11.2021, 10:53)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,634 EUR +0,04% (24.11.2021, 10:38)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Das auf dem Kapitalmarkttag (am 23.11.) in Aussicht gestellte Ergebniswachstum für das Kerngeschäft (entspreche Gesamtkonzern abzgl. PreussenElektra (deutsche AKWs)) bis 2026 (u.a. EBITDA-Kerngeschäft 2026: rund 7,8 (Guidance 2021: 6,3 bi 6,5; Gj. 2020: 5,98; Gj. 2019: 6,29) Mrd. Euro; EPS-Kerngeschäft 2026: rund 0,90 (Guidance 2021: 0,56 bis 0,63) Euro) bedeute für die Konzernebene aufgrund des Wegfalls eines Großteils der Ergebnisbeiträge des Nicht-Kerngeschäfts (nach 2022) eine geringe Ergebnisdynamik (EBITDA-Guidance Konzern 2021: 7,6 bis 7,8 (Gj. 2020: 6,91; Gj. 2019: 6,90) Mrd. Euro (inkl. Einmalertrag aus Reststrommengen) bzw. 7,2 bis 7,4 Mrd. Euro (exkl. Einmalertrag aus Reststrommengen); EPS-Guidance Konzern 2021: 0,84 bis 0,92 (Gj. 2020: 0,63; Gj. 2019: 0,60) Euro). Gleichzeitig seien aber höhere Investitionen budgetiert (2022-2026: rund 27 Mrd. Euro = rund 5,4 Mrd. Euro p.a.; Guidance 2021: rund 4,9 (Gj. 2020: 4,17; Gj. 2019: 4,44) Mrd. Euro).Die Dividende je Aktie solle nun bis 2026 (bisher: bis 2023) jährlich um bis zu 5% pro Jahr erhöht werden. Der Dividendenvorschlag für 2021 (+4% auf 0,49 (Vj.: 0,47) Euro je Aktie) habe der Analysten-Prognose entsprochen. Im Großen und Ganzen decke sich die in Aussicht gestellte Geschäftsentwicklung mit seinen Erwartungen. Die E.ON-Aktie habe am gestrigen Berichtstag (23.11.) unter Abgabedruck gestanden (-4%; zweitgrößter DAX40-Verlierer).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die E.ON-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 11,30 auf 11,10 Euro gesenkt. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie: