Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,91 EUR +0,88% (21.12.2021, 14:24)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,89 EUR +0,51% (21.12.2021, 14:11)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (21.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Während viele Aktien sich im nervösen Marktumfeld zuletzt schwer getan hätten, habe die E.ON-Aktie ein neues Mehrjahreshoch markiert. Der DAX-Titel notiere inzwischen so hoch wie seit 2015 nicht mehr. Konzernchef Leonhard Birnbaum rechne derweil damit, dass die Gas- und Strompreise in Deutschland weiter steigen könnten."Es wird wohl keine schnelle Entspannung geben, in drei Monaten wird nicht alles vorbei sein", so Birnbaum zur "Süddeutschen Zeitung". Der Markt sei nervös, auch weil die Gasspeicher nicht voll genug seien. "Wenn sich die makropolitische Lage verschärft, zum Beispiel in der Ukraine, könnten die Preise weiter deutlich steigen", habe der E.ON-CEO gesagt. "Auch wenn der Winter wesentlich kälter wird als sonst, könnten die Preise noch einmal spürbar zulegen."Birnbaum habe sich auch zum Streit um Nord Stream 2 geäußert. Er habe dabei die wirtschaftlichen Vorzüge der Erdgas-Pipeline aus Russland betont, da Pipelinegas günstiger sei als der Import von Flüssiggas per Schiff. Eine weitere Verzögerung könnte deshalb die Preisspirale beim Gas noch befeuern.Angesichts des starken Chartbilds heißt die Devise weiter: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Gerade konservative Anleger seien mit der E.ON-Aktie gut beraten. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link