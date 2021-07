Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (15.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld führe die E.ON-Aktie den DAX am Donnerstag an. Während viele Green-Tech-Aktien wegen der Gewinnwarnung von Siemens Gamesa unter Druck stünden, zeige sich E.ON mit seinem Fokus auf Netze und Vertrieb davon unberührt. Vielmehr würden neue Zahlen der Bundesnetzagentur für Erleichterung sorgen.Die Bundesnetzagentur wolle Renditen der Strom- und Gasnetzbetreiber kürzen. Was zunächst wie eine Hiobsbotschaft klinge, sorge bei Analysten für Aufatmen. Denn damit sei ein bedeutender Unsicherheitsfaktor vom Tisch, finde Vincent Ayral von der US-Bank JPMorgan. Zumal das Ausmaß der Kürzung seinen Erwartungen entspreche. Die Sätze könnten künftig auf mindestens 4,59% für neue Leitungen und 3,03% für bestehende Netze sinken, gehe aus einer Meldung der Bundesnetzagentur hervor. Derzeit betrage der sogenannte Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen 6,91% und für Altanlagen 5,12%. Der Experte habe die E.ON-Aktie daher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und habe das Kursziel von 10 auf 11,50 Euro angehoben.Aber nicht nur die verminderte Unsicherheit mache den Analysten optimistisch. Neue Impulse dürfte auch der Kapitalmarkttag im November bringen. In dessen Rahmen könnte das E.ON-Management Aussagen treffen, die ein klareres Bild des Wachstums nach 2023 ergeben würden. So halte Ayral weitere Verkäufe von Unternehmensteilen für möglich. Das würde die Bilanz verbessern und es E.ON ermöglichen, in seinen Kernmärkten die Chancen der Energiewende besser wahrzunehmen. Zudem erhoffe sich der Experte positive Impulse durch die Schuldenverringerung. Darüber hinaus scheine es dem Konzern zu gelingen, das Ruder im Großbritannien-Geschäft schneller als erhofft herumzuwerfen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link