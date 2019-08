Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,156 EUR +0,43% (26.08.2019, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,143 EUR +0,56% (26.08.2019, 16:41)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehrere kommunale Versorger hätten Klage gegen die Fusion von E.ON und innogy eingereicht. Die EU-Kommission solle den Deal demnach blockieren oder scharfe Auflagen erteilen. Im freundlichen Marktumfeld könne die E.ON-Aktie am Montag trotz dieser Nachricht zwar wieder zulegen - der nachhaltige Befreiungsschlag lasse aber noch auf sich warten."Wir sind zuversichtlich, dass das Verfahren im September abgeschlossen wird", habe RWE-Finanzchef Markus Krebber dem "Aktionär" noch in der vergangenen Woche im Interview mitgeteilt. Doch zehn große Kommunalversorger, darunter Mainova aus Frankfurt oder Stawag aus Aachen würden dies verhindern wollen. Sie würden befürchten, dass E.ON durch die Übernahme von innogy in der Lage wäre "Kampfpreise anzubieten, kleinere Konkurrenten zu verdrängen und so den Markt zu verschließen".Die Versorger würden auch konkrete Vorschläge für mögliche Auflagen machen. So solle E.ON die Die Energie-Discountmarken "E - wie einfach" oder "E-primo" verkaufen und sich von allen Beteiligungen an Stadtwerken trennen. Zudem dürfe E.ON bei Strom- und Gasnetzen auf keiner Ebene mehr als ein Drittel des jeweiligen Gesamtmarkts erreichen.E.ON-Chef Johannes Teyssen habe die Vorwürfe zuletzt allerdings bereits mehrfach zurückgewiesen und sehe den Wettbewerb "in keiner Weise gefährdet". Ob sich die EU-Kommission davon beeindrucken lasse, bleibe derweil unklar.Die E.ON-Aktie bleibt aktuell eine Halteposition mit Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Für einen Neueinstieg würden derzeit allerdings die Impulse fehlen. (Analyse vom 26.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link