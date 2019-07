XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (22.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie sei zuletzt unter Druck geraten. Der nachhaltige Ausbruch über die 10-Euro-Marke sei wieder in weite Ferne gerückt. Während sich das charttechnische Bild eingetrübt habe, laufe es operativ vor der innogy-Fusion gut. Lediglich das Großbritannien-Geschäft bereite weiter Sorgen - hier gehe E.ON inzwischen einen neuen Weg.Bereits vor knapp zwei Wochen habe E.ON alle Privatkunden ohne Mehrkosten auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umgestellt. Damit wolle E.ON die Energiewende in Großbritannien vorantreiben. Umfragen würden bereits zeigen, dass auch dort viele Kunden grünen Strom bevorzugen würden. Das Problem: Für Geschäftskunden, die etwa die Hälfte des Stroms beziehen würden, gelte die Initiative nicht.Unter den "Big Six", die den britischen Strommarkt dominieren würden, sei E.ON der erste Versorger, der diesen Schritt gehe. Experten würden nun erwarten, dass die Wettbewerber nachziehen könnten. Bis es soweit sei, könnte der DAX-Konzern durch seinen mutigen Weg aber Marktanteile gewinnen. Es wäre ein wichtiger Schritt, denn zuletzt habe das Großbritannien-Geschäft das Ergebnis von E.ON verhagelt - ebenso wie bei der künftigen Tochter innogy.Die E.ON-Aktie ist derzeit lediglich eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die Impulse für Neueinsteiger würden fehlen. (Analyse vom 22.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: