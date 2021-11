XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter.(11.11.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) charttechnisch unter die Lupe.Mit Hilfe eines defensiven Handelsansatzes würden sie Basiswerte mit einer Relativen Stärke nach Levy oberhalb des Schwellenwertes von 1 herausfiltern, die gleichzeitig geringe Marktschwankungen aufweisen würden. Technisch würden sie Letzteres an einer niedrigen Average True Range (ATR) in Relation zum Kursniveau festmachen. Letztlich würden also die Faktoren "Momentum" und "Low Volatility" kombiniert. Dadurch würden die Analysten trendstabile Aktien selektieren, welche zudem eine unterdurchschnittliche Volatilität aufweisen würden. Die E.ON-Aktie falle derzeit in diese Kategorie, wobei im Verlauf der Relativen Stärke zusätzlich eine trendbestätigende Flagge vorliege. Charttechnisch komme zudem der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Jahre zwischen knapp 8 EUR und rund 11 EUR hinzu. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus diesem Chartmuster also auf gut 3 EUR taxieren. Einen Spurt über die Hochs vom August 2021 und Februar 2020 bei 11,43/11,56 EUR würden die Analysten als wichtigen Katalysator für dieses Szenario definieren. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, würden sich die horizontalen Unterstützungen bei rund 10,30 EUR als Stop-Loss anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:11,13 EUR -0,13% (11.11.2021, 08:39)