ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (02.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Den August habe die E.ON-Aktie mit einem Schlusskurs von 11,18 EUR beendet. Warum die Analysten das explizit betonen würden? Aus zweierlei Gründen: Zum einen sei dem Titel damit der höchste Monatsschlusskurs seit Mai 2015 gelungen! Zum anderen erhalte damit ihr Szenario einer "Auflösung der Mutter aller Schiebezonen" zusätzliche Nahrung. Gemeint sei die mehr als vier Jahre andauernde Tradingrange zwischen knapp 8 EUR auf der Unter- und gut 11 EUR auf der Oberseite. Bei einem nachhaltigen Ausbruch aus dem langjährigen Konsolidierungsmuster könnte das bestehende MACD-Kaufsignal sowie der Baissetrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy (RSL) helfen. Aus der Höhe der Schiebezone ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 3 EUR. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden die Hochs von 2014/15 bei 13,02/13,48/13,56 EUR wichtige Etappenziele definieren. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die E.ON-Aktie in Zukunft die Hochpunkte vom Juli 2020 und November 2017 bei 10,81 EUR nicht mehr unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:11,208 EUR +0,27% (01.09.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:11,198 EUR -0,07% (02.09.2021, 08:37)