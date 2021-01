XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,712 EUR -1,07% (18.01.2021, 14:29)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,712 EUR -1,25% (18.01.2021, 14:43)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (18.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) zu kaufen.In 9M 2020 habe E.ON erwartungsgemäß weiter deutlich vom Vollzug der Innogy-Transaktion profitiert. Die Entwicklung des operativen Geschäfts werde als "sehr robust" und "planmäßig" bezeichnet, bei einer schneller als erwarteten Erholung der Märkte in Q3/2020. Insgesamt habe der Energiekonzern bei einer Umsatzsteigerung von 85% auf EUR 43,314 Mrd. eine Verbesserung beim bereinigten EBIT ggü. Vj. um 22% (H1/2020: +26%) auf EUR 2,688 Mrd. (9M 2019 pro Forma: EUR 2,987 Mrd.) verbucht. Der bereinigte Konzernüberschuss sei dagegen aufgrund der Belastungen durch die Covid-19-Pandemie sowie der außergewöhnlich warmen Witterung Anfang des Jahres von EUR 1,177 Mrd. im Vorjahr auf jetzt EUR 1,089 Mrd. (9M 2019 pro Forma: EUR 1,286 Mrd.) gesunken. Rund die Hälfte der negativen Ergebnis-Effekte aus Covid-19 würden auf das regulierte Netzgeschäft entfallen. Aufgrund der Regulierung in den unterschiedlichen Märkten solle der Großteil dieser Effekte unverändert in den Jahren 2022 bis 2024 aufgeholt werden.Der zuletzt um die negativen Covid-Effekte angepasste Ausblick für 2020 sei ebenso wie die bestehenden Mittelfrist- und Dividendenziele bis 2022 bestätigt worden. Die Übernahme von Innogy sei vollständig abgeschlossen worden. Der mittelfristige Investitionsplan werde weiter ohne Abstriche fortgesetzt. Fechner bestätige sein Branchenrating mit "positiv".Holger Fechner, Analyst der Nord LB, stuft die E.ON-Aktie mit dem Votum "kaufen" ein. Das Kursziel laute EUR 11,00. (Analyse vom 18.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "E.ON SE": Keine vorhanden.Börsenplätze E.ON-Aktie: