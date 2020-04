Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,618 EUR -3,75% (20.04.2020, 16:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (20.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld müsse die E.ON-Aktie zu Wochenbeginn den Angriff auf die 9-Euro-Marke vorerst abblasen. Die Sorgen um die Auswirkungen der Coronavirus-Krise würden den Markt wieder nach unten drücken und auch die defensiven Werte nicht verschonen. Anleger sollten nun v.a. auf die im Mai anstehenden wichtigen Termine bei E.ON achten.Erstmals werde es am 12. Mai richtig spannend. Dann lege der deutsche Versorger seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Die ersten Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Bilanz dürften dann deutlich werden. Bislang habe E.ON nur von "begrenzten" Auswirkungen gesprochen. Mit den Zahlen könnten weitere Details auch für das Gesamtjahr folgen. Klar sei jedenfalls, dass E.ON an der Dividende festhält. Die Ausschüttung von 46 Cent je Aktie solle auf der Hauptversammlung am 28. Mai abgesegnet werden. Erstmals werde das Treffen rein virtuell stattfinden.Der Mai werde spannend für E.ON-Aktionäre. Sorgen müssten sich aber Anleger um den Versorger ohnehin nicht machen. Die E.ON-Aktie sollte die Krise robust überstehen und bleibe eine gute Wahl für konservative Investoren, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,61 EUR -2,49% (20.04.2020, 16:06)