Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (10.01.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - E.ON: Konsolidierung vor dem Abschluss? ChartanalyseDie Aktien von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konnten sich in den vergangenen Tagen dynamisch von ihrem Dezembertief bei 8,41 EUR lösen und streben auf den kurzfristigen Widerstand bei 9,30 EUR zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Marke falle auch mit der oberen Begrenzungslinie einer mittelfristigen Dreiecksformation zusammen. Denn im langfristigen Bild befinde sich der Wert seit dem Hoch aus dem November 2017 bei 10,80 EUR in einer großen Dreiecksformation, innerhalb derer der starke Anstieg des Jahres 2017 zur Seite hin korrigiert werde. Nach einer hochvolatilen Phase sei zuletzt im Oktober eine deutliche Erholung eingeleitet worden, die an der 9,30 EUR-Marke geendet habe. Der anschließende Abverkauf, der an die 8,41 EUR-Marke geführt habe, sei jedoch durch den jetzt laufenden Anstieg bereits wieder neutralisiert worden.Ausblick: Mit der Kaufwelle der letzten Tage hätten sich die Bullen bei E.ON nicht nur deutlich von den Tiefs der letzten Wochen entfernt. Sie hätten sich zudem in eine gute Ausgangsposition für einen Ausbruch aus dem Dreieck gebracht.Die Long-Szenarien: Sollte der Wert in den kommenden Tagen über das Zwischenhoch bei 9,13 EUR ansteigen, dürfte die Erholung an den Widerstand bei 9,30 EUR führen. Ein Ausbruch über die Marke hätte ein bullishes Signal zur Folge. Damit wäre das Dreieck nach oben verlassen und ein mittelfristiger Anstieg bis 9,69 und 9,95 EUR möglich. Sollte auch die 9,95 EUR-Marke nachhaltig überschritten werden, könnte der neue Aufwärtstrend in den kommenden Monaten sogar bis 10,80 EUR führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: