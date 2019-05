XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (29.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Bei der Europawahl hätten grüne Parteien europaweit starke Ergebnisse eingefahren. Durch die hohen Wahlergebnisse der Grünen scheine eine Regierungsbeteiligung der Partei in Zukunft nicht unwahrscheinlich. Das würde bedeuten, dass die Energiewende wohl noch schneller vorangetrieben werde als bislang vorgesehen. Das Kohle-Aus und der Fokus auf Erneuerbare Energien würden für völlig neue Strukturen in der Energiewelt sorgen.E.ON sei dafür aber gerüstet. Gelinge die Übernahme von Innogy, trenne sich der Konzern ohnehin von der Energieerzeugung - die Frage nach Kohle-, Atom-, Wind- oder Solarstrom spiele dann keine entscheidende Rolle mehr. E.ON transportiere dann nur den produzierten Strom - unabhängig vom Energieträger. Und in der Sparte Kundendienstleistungen werde mit dem Ausbau der Elektromobilität oder intelligenten Stromzählern ohnehin bereits daran gearbeitet, den CO2-Ausstoß zu verringern und den Stromverbrauch zu optimieren.E.ON könne dem Aufschwung der Grünen relativ gelassen entgegensehen - vor allem, wenn der Innogy-Deal klappe. Mit Netzen und Kundendienstleistungen sei der Versorger ohnehin gut gerüstet für die neue Energiewelt. Als defensiver Wert sei die Aktie momentan zudem wieder gefragt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: