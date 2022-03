Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,682 EUR -1,06% (17.03.2022, 11:51)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,646 EUR -1,10% (17.03.2022, 11:36)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit starken Zahlen zum abgelaufenen Quartal habe der deutsche Versorger am Mittwoch aufhorchen lassen. Die Prognose zum laufenden Jahr passe ebenfalls, auch wenn die Auswirkungen der Ukraine-Krise nach wie vor nicht abzuschätzen seien. Klare Worte habe es derweil erneut zu einer möglichen Atomkraft-Laufzeitverlängerung gegeben.Die von der Politik zuletzt wiederholt ins Spiel gebrachte Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke sei für den Energiekonzern E.ON weiter kein Thema. Die Bundesregierung habe nach einer vernünftigen Diskussion beschlossen, dass sie darauf nicht zurückkommen wolle, habe Vorstandschef Leonhard Birnbaum am Mittwoch in Essen gesagt. "Damit ist die Sache für uns erledigt." Die E.ON-Tochter Preussenelektra betreibe eines der drei letzten deutschen Atomkraftwerke.Das Kernkraft-Thema dürfte nun vom Tisch verschwinden. Der erste Schock wegen der explodierenden Gaspreise sei ebenfalls verflogen. Langsam richte sich das Auge der Anleger wieder auf das Kerngeschäft von E.ON. Hier würden die langfristigen Aussichten nach wie vor stimmen. Konservative Anleger sollten an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: