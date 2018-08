XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,44 EUR -2,48% (08.08.2018, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,42 EUR -2,94% (08.08.2018, 14:09)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON: Kausignal lässt aus sich warten - AktienanalyseDer Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) hat in den frühen Morgenstunden Zahlen zum Halbjahresfinanzbericht geliefert und konnte durchaus positiv überraschen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anleger würden es jedoch für sinnvoller halten, Gewinne einzustreichen und würden die Aktie intraday um 1,35 Prozent ins Minus drücken. Entscheidend sei allerdings das Gesamtbild des Kursverlaufs seit 2015!Zu den Zahlen: E.ON habe im ersten Halbjahr 2018 ein bereinigtes EBIT von 1,9 Mrd. Euro erzielt und damit bei den vorausgegangenen Prognosen voll ins Schwarze getroffen. Beim bereinigten Nettogewinn habe der Konzern 1,05 Mrd. Euro ausweisen können, dass über den Schätzungen von 1,03 Mrd. Euro gelegen habe. Am Gesamtausblick für 2018 halte das Unternehmen E.ON fest und prognostiziere ein EBIT (bereinigt) von 2,8 bis 3,0 Mrd. Euro, der Nettogewinn von solle sich zwischen 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro einpendeln.Aus Sicht der Charttechnik allerdings habe die Aktie seit Wochen mit einem langfristigen Abwärtstrend bestehend seit Ende 2014 zu kämpfen. Denn genau an der Trendlinie tendiere das Wertpapier noch gen Süden und sammle offenbar Kräfte für einen baldigen Ausbruch zur Oberseite. Darüber hinaus lasse sich seit September 2015 eine größere Bodenbildung in Form einer inversen SKS-Formation ausmachen. Diese sei allerdings noch nicht aktiviert worden, die dazugehörige Nackenlinie sei, um 10,24 Euro auszumachen. Über vorsichtige Long-Positionen könnten Investoren jedoch auf absehbare Zeit an einem potenziellen Ausbruch partizipieren.Ein Kursrutsch unter die 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 9,45 Euro dürfte jedoch zu einer merklichen Ausweitung der derzeitig laufenden Konsolidierung führen und Abgaben auf 9,12 Euro hervorrufen. Spätestens an dem Kursniveau von 8,80 Euro müssen sich Käufer wieder blicken lassen, damit das Wertpapier von E.ON nicht zu seiner rechten Schulter um 7,80 Euro weiter durchgereicht wird, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: