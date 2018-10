Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (17.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Beim Abschluss der Innogy-Übernahme könnte es Probleme geben. Die Kartellwächter würden sich den Deal mit RWE genau anschauen. Bislang habe E.ON die Übernahme zwar noch nicht zur Kontrolle durch die Wettbewerbshüter in Brüssel angemeldet. Dies solle aber noch 2018 geschehen. Auch RWE werde den Deal dann anmelden.DER AKTIONÄR erwarte, dass die Wettbewerbshüter zustimmen. Langfristig sei E.ON für konservative Investoren damit unverändert interessant. Der charttechnische Seitwärtstrend halte jedoch unverändert an. Für Neueinsteiger gebe es derzeit attraktivere Titel.Die E.ON-Aktie bleibt eine Halteposition mit Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,484 EUR +0,28% (17.10.2018, 09:00)