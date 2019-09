Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit dieser Woche gehöre innogy zu E.ON. Da passe es gut, dass die junge Tochter beim Mega-Offshore-Projekt Sofia gut vorwärts komme. innogy habe von der britischen Regierung einen Zuschlag in der jüngsten Auktionsrunde zur Förderung Erneuerbarer-Energien-Projekte erhalten. Mutige Anleger könnten auch bei der E.ON-Aktie zuschlagen.Hans Bünting, Vorstand Erneuerbare Energien der innogy: "Ich freue mich sehr, dass Sofia als unser größtes Offshore-Windprojekt bei der jüngsten Auktion in Großbritannien erfolgreich war. Damit haben wir einen wichtigen Meilenstein zur Realisierung unseres Offshore-Windkraftprojektes erreicht."2021 solle mit den Arbeiten an Land begonnen werden, Baustart auf See sei für 2022 vorgesehen. Nach aktueller Planung solle im Jahr 2024/2025 mit der Inbetriebnahme des Windparks begonnen werden, die vollständige Inbetriebnahme sei für Ende 2026 geplant.Nach der Fertigstellung werde der Windpark Sofia rechnerisch rund 1,2 Millionen britische Haushalte mit grünem Strom versorgen können. Das voraussichtliche Investitionsvolumen liege bei rund 3 Milliarden Britischen Pfund.Wer bei E.ON investiert ist, bleibt dabei, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Neueinsteiger würden bei einem Rücksetzer auf 9,00 Euro zuschlagen. (Analyse vom 20.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link