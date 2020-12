XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,902 EUR +0,50% (15.12.2020, 16:47)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,884 EUR -0,07% (15.12.2020, 17:01)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (15.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nun sei es offiziell: E.ON bekomme zum 1. April 2021 einen neuen Chef. Wie vermutet räume der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen seinen Posten vorzeitig. Nachfolger werde Leonhard Birnbaum, der seit 2014 Mitglied der Vorstands sei und zuletzt die erfolgreiche Innogy-Integration verantwortet habe.Eigentlich sei Teyssens Vertrag noch bis Ende 2021 gelaufen. Doch nach dem umfangreichen Konzernumbau, der mit der innogy-Übernahme seinen Höhepunkt erreicht habe, sei seine Mission nun beendet. Hinzu komme: Scheide Teyssen bereits zur Hauptversammlung aus, könnte er 2023 die Nachfolge von Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley antreten.E.ON konzentriere sich inzwischen ganz auf Netze und Endkundengeschäft. In den nächsten Jahren komme es nun darauf an, dass der Konzern auf diesem stabilen Fundament aufbaue, habe Aufsichtsratschef Kley laut Konzernmitteilung gesagt. Das Kontrollgremium sei überzeugt, "das Leonhard Birnbaum für diese Aufgabe der Richtige ist". Er habe die Veränderung der Energiewirtschaft in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Spitzenpositionen maßgeblich mitgestaltet.E.ON bleibt für konservative Anleger, die auf eine stabile und hohe Dividende setzen, eine solide Wahl, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: