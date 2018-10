Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Das Papier des Düsseldorfer Versorgers zeige sich von der seht hohen Volatilität an den Börsen kaum beeinflusst. Nach wie vor hänge die E.ON-Aktie im Seitwärtstrend fest. Das könnte sich nun aber ändern, denn ein neues Kaufsignal stehe unmittelbar bevor. Der DAX-Titel notiere mittlerweile wieder nahe des wichtigen Widerstands bei 8,70 Euro. Diese Marke entscheide darüber, ob die E.ON-Aktie im langfristigen Seitwärtstrend einen Angriff auf die obere Begrenzung bei 10 Euro oder die unter Begrenzung bei 7,90 Euro starten werde. Der Sprung über 8,70 Euro wäre somit ein neues Kaufsignal und würde Tradern ein Potenzial von rund 15% bescheren.Langfristig sei E.ON als Energiedienstleister gut für die neue Energiewelt gerüstet. Anleger sollten nun abwarten, ob es tatsächlich gelinge, ein neues Kaufsignal zu generieren. Dann werde die E.ON-ktie auch für Neueinsteiger wieder interessant. Bis dahin bleibe sie eine Halteposition mit Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2018)