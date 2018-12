XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (07.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach dem jüngsten Rücksetzer nähere sich der Versorgertitel der 9,00-Euro-Marke erneut an - nur dieses Mal von unten. Im anhaltend volatilen Marktumfeld würden Versorger als defensive Werte aber weiter gefragt bleiben. Für Rückenwind sorge am Freitag zudem eine Unternehmensmeldung.Der Energieriese habe bekannt gegeben, dass Netzvorstand Thomas König am 6. Dezember für insgesamt rund 250.000 Euro Aktien gekauft habe. Interessant: Es sei der erste Insiderkauf des Vorstands, der aber auch erst seit Juni im Amt sei. König zeige damit, dass er für die Zukunft ebenso zuversichtlich sei wie seine Kollegen. Immer wieder habe es in den zurückliegenden Monaten und Jahren Insiderkäufe im größeren Stil gegeben. Dagegen seien seit über zehn Jahren keine Verkäufe der Insider gemeldet.Die Vorstandschaft bleibe optimistisch. Und das zu Recht. Langfristig würden bei dem DAX-Konzern die Aussichten mit Netzgeschäft und Kundendienstleistungen stimmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: