Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Wie viele andere Werte habe auch die E.ON-Aktie am Mittwoch Federn lassen müssen. Im Vergleich zu den Technologieaktien halte sich der Verkaufsdruck beim Versorger zwar in Grenzen. Das Problem: Es würden jetzt die Impulse fehlen, um das Wertpapier wieder nach oben zu treiben.Charttechnisch habe sich an der Situation wenig verändert. Der kurzfristige Abwärtstrend sei zwar weiter intakt. Langfristig hänge der Titel jedoch weiterhin im Seitwärtskorridor zwischen 7,90 und 10,00 Euro fest. Nach dem Abprallen am Widerstand bei 8,70 Euro gehe der Blick aber wieder nach unten.Im schwachen Marktumfeld drohe eine schnelle Fortsetzung des Abverkaufs bis zur massiven Unterstützung bei 7,90 Euro. Wirklich dramatisch werde es erst, wenn auch diese Marke nachhaltig unterschritten werde. Nach oben bleibe die Hürde bei 8,70 Euro im Blick, oberhalb davon wäre der Weg bis 9,60 Euro frei.Trader sollten sich deshalb andere Werte suchen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: