XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,795 EUR +1,16% (11.12.2018, 09:06)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,802 EUR +0,65% (11.12.2018, 09:14)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Traditionell würden Versorgeraktien zu den defensiven Werten zählen. Insbesondere Dividendenjäger hätten schon immer ein Auge auf die Energiebranche. Auch E.ON zähle zu den Top-Dividendenzahlern. Nachdem inzwischen auch die Bilanz wieder aufpoliert worden sei, stehe hohen Ausschüttungen nichts mehr im Weg.Nach der Krise aufgrund der milliardenschweren Atomrückstellungen habe E.ON die Dividende in den Jahren bis 2016 deutlich kürzen müssen. Doch durch die Abspaltung von Uniper und die Milliardenrückzahlung der Brennelementesteuer sei die Bilanz deutlich gestärkt worden. Inzwischen sei bei der Dividende wieder ein deutlich positiver Trend zu erkennen. Für 2019 würden Experten schon wieder mit einer Rendite von 5,5% rechnen.Auch im Branchenvergleich müsse sich E.ON nicht verstecken. Für 2018 komme man auf eine Rendite von 4,9%. RWE und Uniper würden hier deutlich hinterherhinken. Die neue Uniper-Mutter Fortum und die französische Engie kämen zwar bislang noch auf noch bessere Werte. Investoren könnten jedoch davon ausgehen, dass auch E.ON mittelfristig wieder in solche Regionen vorstoßen möchte. Vor allem der Fokus auf die Stromnetze sollte sich hier auszahlen, denn in dem regulierten Bereich würden garantierte und lukrative Renditen winken.Anleger geben aktuell kein Stück aus der Hand, beachten aber den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: