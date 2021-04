Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,13 EUR +0,40% (23.04.2021, 12:12)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,144 EUR +0,34% (23.04.2021, 11:57)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (23.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Seit der letzten Kommentierung am 25.03. (Geschäftsbericht 2020 und Hochstufung der Aktie) habe E.ON keine relevanten Veröffentlichungen getätigt. Seitdem seien aufgrund der Aussagen der großen Notenbanken (FED, EZB) die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen (USA, Deutschland) gesunken, womit der vorangegangenen Anstieg aufgehalten worden sei. Die zinssensitive E.ON-Aktie sei im gleichen Zeitraum um knapp 11% (Xetra-Schluss vom 22.04.2021 vs. Xetra-Schlusskurs vom 24.03.2021) gestiegen.Wie lange die Zentralbanken einen potenziell neuerlichen Zinsanstieg mit rein verbalen Mitteln aufhalten bzw. bremsen könnten, sei die große Frage. E.ON könne in beiden Geschäftsbereichen - Netze sowie Vertrieb (Kundenlösungen) - von der Energiewende profitieren, allerdings im Sektorvergleich (Stoxx Europe 600 Versorger) nur unterproportional. Entsprechend weise die E.ON-Aktie auf Sicht von zwölf Monaten (+17%) auch eine Underperformance (zum Vergleich Stoxx Europe 600 Versorger: absolut +28%) auf.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von nun unter 10% (bisher: über 10%) lautet das Votum für die E.ON-Aktie nun "halten" (alt: "kaufen"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 10,00 auf 10,40 Euro angehoben. (Analyse vom 23.04.2021)