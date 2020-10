XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,846 EUR (29.09.2020)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (30.10.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse der BNP Paribas:Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) startete am 23. März 2020 nach einem Tief bei 7,60 EUR zu einer größeren Erholung und kletterte dabei auf ein Hoch bei 10,81 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie eine SKS-Topformation ausgebildet. Am 14. September sei der Wert unter die Nackenlinie dieser Formation abgefallen und habe sie damit vollendet. Gestern habe er das Ziel aus dieser Formation erreicht, das mit dem log. 61,8%-Retacement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 8,70 EUR beinahe exakt übereinstimme.Ausblick:Um diese Unterstützung bei 8,70 EUR dürfte die E.ON-Aktie heute hart kämpfen. Aktuell sei die Gefahr eines Rückfalls darunter ziemlich hoch. Komme es dazu, dann wären weitere Abgaben in Richtung 8,00 EUR möglich. Ein prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 9,28 EUR. Dann wäre eine Erholung in Richtung 10,00 bis 10,15 EUR möglich. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,806 EUR -0,20% (30.09.2020, 09:15)