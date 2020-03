XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (05.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON sei bei der Übernahme der RWE-Netz- und Ökostromtochter innogy einen weiteren Schritt vorangekommen. Die Hauptversammlung von innogy habe nun für den Ausschluss der verbliebenen Aktionäre aus dem Unternehmen gestimmt. E.ON und RWE hätten im März 2018 vereinbart, innogy unter sich aufzuteilen.E.ON sei bereits im Besitz von 90% der innogy-Aktien. Die Barabfindung von 42,82 Euro sei aus Sicht eines gerichtlich bestellten Gutachters angemessen und liege oberhalb des Unternehmenswerts von innogy, habe Leonhard Birnbaum, Vorstand bei E.ON und zugleich Vorstandschef von innogy versichert. Die Klagen könnten nach Angaben von E.ON allerdings nur die Höhe der Abfindung in Frage stellen. Der Zeitplan von E.ON sehe vor, dass die Übertragung der innogy-Aktien Mitte April ins Handelsregister eingetragen werde. Danach könne innogy von der Börse genommen werden. Nur vorsorglich habe man den 18. Juni für eine weitere innogy-Hauptversammlung reserviert.Durch die Übernahme von innogy sei E.ON für die neue Energiewelt bestens aufgestellt. Die moderat bewertete und charttechnisch aussichtsreiche Aktie sei derzeit gerade für risikoscheue Anleger sehr attraktiv, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: