XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,987 EUR +0,09% (30.11.2018, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,991 EUR -0,56% (30.11.2018, 09:57)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (30.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) dabei zu bleiben.Nach dem erneuten Rücksetzer notiert der Versorgertitel wieder exakt an der 9,00-Euro-Marke. Diese sei nicht nur psychologisch wichtig. Hier verlaufe nach wie vor die wichtige 200-Tage-Linie - aktuell bei exakt 9,04 Euro. Falle die E.ON-Aktie unter diese wichtige Unterstützung, drohe ein erneuter Kursrutsch in den Bereich um 8,70 Euro. Diese ehemalige massive Hürde sei das Ausbruchsniveau nach den starken Zahlen gewesen.Werde die Marke von 9,00 Euro allerdings erneut bestätigt, könne der Blick auch schnell wieder nach oben gehen. In den vergangenen Tagen habe sich hier ein Widerstand bei etwa 9,25 Euro gebildet. Werde diese Hürde geknackt, sollten schnelle Anschlussgewinne bis 10,00 Euro möglich sein.Investoren sollten nicht in Panik verfallen. Solange die 9,00-Euro-Marke halte, würden die Bullen am Ball bleiben. Langfristig würden die Aussichten ohnehin stimmen. Mit dem Fokus auf Netze und Kundendienstleistungen sei der DAX-Konzern gut gerüstet für die Zukunft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: